Filipe Luís assume culpa por derrota do Flamengo e quer ‘limpar cabeça’ antes do Corinthians

Filipe Luís conheceu sua primeira derrota a frente do Flamengo em clássico diante do Fluminense, nesta quinta-feira, no Maracanã. O treinador, afinal, assumiu a responsabilidade pelo resultado e afirmou que suas escolhas não deram certo.

“Sempre é ruim perder, obviamente eu sabia que viria à coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se superar recuperar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo, que é vital”, afirmou.

“Fizemos um bom primeiro tempo, com bastante chance de gol. E no segundo tempo, a partir do momento que começamos a sofrer e depois das perdas de bola, perdemos um pouco a força no meio-campo, porque era um jogo de bastante transição, ida e volta, e acabamos sofrendo o gol. Depois do gol, o Fluminense sabe muito bem se defender, e ficou cada vez mais difícil de fazer gols. Mesmo assim, criamos chances e não conseguimos fazer”, disse o treinador.

Filipe Luís também foi questionado sobre o Corinthians, adversário na semifinal da Copa do Brasil, às 16h, na Neo Química Arena. Ele, aliás, disse que ainda não estudou a equipe paulista.

“Sobre o jogo de domingo, sinceramente nem olhei o Corinthians ainda. Na semana passada, fiquei olhando o nosso time e nessa semana comecei a preparar o Fluminense. A partir de amanhã (sexta) vou começar a estudar o Corinthians, ver que possíveis mudanças de sistema eles podem apresentar. Hoje (quinta) é digerir a derrota, dói. Dói muito mais desse lado do que como jogador. É digerir isso para poder levantar e preparar bem esse jogo de domingo. Mas não posso adiantar nada porque não estudei o Corinthians ainda.

Outros trechos da coletiva de Filipe Luís

Psicológico: “Primeiro, eu gosto que eles se rebelem, que eles sintam a derrota. Eu gosto que isso tem que doer, tem que frustrar mesmo. Perder não é bom. Eu me preocuparia se eu visse agora o vestiário rindo. E não vi. Eu vi um vestiário machucado. E eu falei, sou o que mais está com o coração doendo sobre essa derrota, mas, para retomar confiança, o modelo de jogo claro, eles têm que ter claro na cabeça deles o que vão fazer durante o jogo, o que eles têm que fazer no campo durante o jogo. Se o resultado, e o bom jogo vierem, a confiança volta rapidamente. Então, é uma questão de chegar no jogo de domingo da melhor forma para poder vencer.”

Volta com dificuldades: “Lembro que no ano passado perdemos um jogo para o Bragantino depois da Data Fifa. Esse ano foi a minha primeira experiência, e eu vi meu time correndo no primeiro tempo e fazendo tudo que pedi. E bem fisicamente. O jogo levou, com essas circunstâncias, que o time perdesse. Não diria que foi pela Data Fifa, poderia ter acontecido em qualquer momento.”

Alternativas no ataque: “Eu penso antes do jogo em todas as possibilidades. Se estiver ganhando, empatando, perdendo, se tiver um jogador expulso. Penso em tudo, e durante o jogo vou vendo como esses ele vai se desenvolvendo, esses jogadores, o que o jogo pede. Hoje, tínhamos alguns jogadores que não estavam em condições de começar, alguns que não estavam em condições de jogar os 90 minutos, e alguns que teriam que sair durante o jogo.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.