Borré e Braithwaite são estreantes e esperanças de gols no clássico Gre-Nal

Internacional e Grêmio entram em campo neste sábado (19) para o clássico de número 433. A partida está marcada para o Beira-Rio e contará com duas estreias estrangeiras no duelo: o colombiano Rafael Borré, no lado colorado, e Martin Braithwaite, a atração do tricolor.

Aliás, pelo lado do Internacional, Rafael Borré soma oito gols em 20 jogos e vive um grande momento sob o comando de Roger Machado. No clássico do primeiro turno, ele ficou ausente por estar com a Seleção da Colômbia e não viu a vitória Colorada no Couto Pereira.

No entanto, a presença dele para este clássico ainda é uma dúvida, pois se recupera de uma lesão. Borré tem como característica ser um atacante de último toque e, municiado por Alan Patrick, pode ser a esperança de gols do Internacional.

Todavia, no Grêmio, não haverá mistérios ou dúvidas: Renato Gaúcho escalará Braithwaite. O dinamarquês é titular desde sua chegada ao time e disputou onze jogos pelo tricolor, marcando cinco gols e fornecendo uma assistência.

Diferentemente de Borré, Braithwaite sai mais da área e gera bastante jogo para seus companheiros, o que pode beneficiar Villasanti e Soteldo, que poderão aproveitar os espaços deixados na defesa do Internacional.

