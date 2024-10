Santos busca passar confiança para Brazão em momento de instabilidade

O goleiro Brazão começou a ver sua titularidade ficar em xeque nas últimas partidas do Santos. Afinal, o goleiro falhou em dois dos últimos três jogos do Peixe na Série B do Brasileirão. Os erros foram determinante para os tropeços diante de Goiás e Chapecoense, ambos fora de casa. Contudo, nos últimos dias, o arqueiro recebeu o carinho e confiança da comissão técnica e elenco para o restante do ano.

Por conta dos números e do histórico de desempenho em campo, o Santos tem abraçado o jogador no momento de instabilidade. O Peixe sabe que Gabriel Brazão já foi importante em muitos jogos nesta temporada. Assim, a comissão técnica vem dando uma atenção especial para o arqueiro não perder a confiança. O plantel também vem conversando com o keeper para que ele não fique abalado com as críticas recentes. Os companheiros também mostraram apoio.

Brazão se tornou titular do Santos em maio, após João Paulo romper o tendão de Aquiles e perder o restante da temporada. Os primeiros quatro jogos do goleiro foram complicados. Afinal, com falta de ritmo, o arqueiro não teve atuações boas. Contudo, nos embates seguintes, o jogador cresceu de desempenho e foi fundamental para o Peixe ostentar a melhor defesa da Série B por um bom tempo.

As últimas partidas, entretanto, a equipe sofreu oito gols e foi derrotado em três oportunidades. Para efeito de comparação, antes das últimas três rodadas da Série B, o Santos tinha a melhor defesa da competição. O Peixe tinha uma média de 0,68 gols sofridos por partida. Duas semanas depois, a equipe agora possui a sétima defesa da competição com uma média de 0,88 gols por jogo.

Brazão não tem um substituto imediato no Santos

Internamente, mesmo com a oscilação do titular, uma mudança no gol está descartada. Afinal, o clube tem total confiança em Brazão. Além disso, o goleiro não tem um substituto imediato neste momento.

Afinal, João Paulo só volta em 2025. Renan, contratado para ser sombra do titular, também está no departamento médico e trabalha para voltar e ser esse reserva. As outras opções são Diógenes e Gustavo Jundi, que não terem experiência em jogos decisivos. Assim, Brazão precisará segurar as pontas e a meta santista, para fazer com que a equipe consiga retornar com tranquilidade para elite do futebol nacional.

Restam seis jogos para o Santos na Série B. A equipe está bem posicionado para voltar para a Série A, mas o título pode ficar em xeque. Afinal, o Peixe pode perder a liderança, caso o Novorizontino derrote o Mirassol no sábado.

