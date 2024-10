São Paulo supera campanha do Brasileiro de 2023 e mantém sonho de G4

A vitória do São Paulo diante do Vasco por 3 a 0, na última quarta-feira (16), colocou a equipe ainda mais firme na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Na quinta posição, o Tricolor está com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, que abre o G-4. A campanha atual, aliás, já é muito superior ao do ano passado.

Em 2023, ao término da 30ª rodada, o São Paulo somava 39 pontos. Naquela época, o São Paulo divida sua atenção no Brasileiro com a Copa do Brasil, torneio pelo qual se consagraria campeão. Aliás, o título do torneio de mata-mata foi quem deu a vaga para o Tricolor na próxima Libertadores, já que a equipe terminaria em 11° na competição de pontos corridos.

“Quero destacar o rendimento da equipe, que foi bom. Creio que vem sendo um bom Brasileirão, com objetivo de ir à Libertadores. Em comparação com 2023, no Brasileirão, a essa altura, hoje temos 11 pontos a mais”, disse Zubeldía, após o jogo contra o Vasco.

As últimas campanhas do São Paulo no Brasileiro

Caso o São Paulo conquiste mais cinco pontos em 24 disputados, chegará a 55 no Brasileirão, algo que o Tricolor não teve nas últimas três edições. No ano passado, a equipe terminou com 53 pontos. Já em 2022, foram 54 pontos e uma nona colocação. Já em 2021, o time somou apenas 48 pontos, terminando o campeonato numa incômoda 13ª posição.

A melhor campanha recente do São Paulo no Brasileiro aconteceu em 2020. Afinal, a equipe lutou até o final pelo título, mas caiu de rendimento nas rodadas finais e terminou em quarto, com 66 pontos.

Agora, a missão é terminar no G4 da competição para salvar a temporada. Afinal, eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o Tricolor quer se classificar diretamente para a fase de grupos da competição continental no ano que vem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.