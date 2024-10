Vitor Reis recebe sondagens, mas Palmeiras descarta saída neste momento

O Palmeiras ganhou notoriedade com grandes vendas nos últimos anos, com nomes como de Endrick, Luis Guilherme e Estêvão. E o clube já sabe quem deve ser a próxima grande venda do clube: Vitor Reis. O defensor de apenas 18 anos vem recebendo constantes sondagens do futebol europeu, e o Verdão já estipulou um para vender sua joia.

Desde que começou a atuar com regularidade no time profissional, Reis chamou a atenção. O zagueiro, aliás, recebeu consultas de clubes da Europa com valores em torno de 20 milhões de euros (R$ 122,5 milhões na cotação atual). Contudo, o Palmeiras acredita que pode receber até 30 milhões de euros (R$ 183,8 milhões) em uma futura venda do defensor.

Os valores colocariam Reis como o zagueiro mais caro do Brasil. Ele, assim, superaria os números de Beraldo, negociado pelo São Paulo no fim de 2023 ao Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros ( R$ 107,8 milhões na época). Entretanto, o Palmeiras descarta negociar o jogador neste momento.

Vitor Reis vem pulando etapas no Palmeiras

Mesmo sendo o mais novo entre os zagueiros do elenco, Vitor Reis se tornou reserva imediato da dupla titular formada por Gómez e Murilo. Sua evolução foi tão rápida que ele ultrapassou Naves na fila para ser titular. Reis também deu segurança para que a diretoria não precisasse ir ao mercado atrás de um substituto para Luan, negociado com o futebol mexicano.

Seguro e consistente sob pressão, o zagueiro assinou a renovação de contrato até o fim de 2028, com multa de 100 milhões de euros (R$ 612,7 milhões). Além disso, tem 100% dos direitos econômicos ligados ao Palmeiras. Assim, o Verdão traçou seu planejamento para 2025 com o garoto no elenco. Agora, a missão é lutar contra as grandes cifras do exterior para manter o jovem por um bom tempo.

A ideia do Verdão é ter o garoto para a disputa do Mundial de Clubes, assim como aconteceu com Estêvão, já vendido ao Chelsea. O Palmeiras também planeja ter Reis por mais tempo e não vai liberá-lo se não receber uma proposta sedutora.

