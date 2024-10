Corinthians e Gaviões vão oficializar ‘vaquinha’ para quitar estádio

O Corinthians, a Caixa Econômica Federal e a torcida Gaviões da Fiel oficializaram, nesta sexta-feira (18/10), um Protocolo de Intenções relacionado à dívida da Neo Química Arena. O objetivo é regulamentar a ”vaquinha’‘ proposta pelos torcedores para quitar a dívida do estádio.

Segundo o Corinthians informou no ‘dia da Transparência’, realizado no mês passado, o total devido para a Caixa Econômica é de R$ 710 milhões. A assinatura do contrato acontecerá nesta sexta-feira, às 16h. No evento, estará presente o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha; o presidente da CAIXA, Carlos Vieira; e a diretoria do Corinthians e da Gaviões da Fiel.

A ideia da torcida organizada inclui a arrecadação direta dos torcedores por meio de uma conta na Caixa, sem o envolvimento da diretoria do clube. Segundo a torcida, já estão definidos os parceiros, as estratégias e até mesmo a plataforma de doação. O objetivo é reunir um valor próximo ou igual ao total da dívida, com relação direta entre dinheiro e Caixa Econômica. Além disso, a Gaviões da Fiel também pretende disponibilizar um painel de arrecadação em tempo real, permitindo maior transparência no processo.

O Corinthians, afinal, deve R$ 710 milhões à Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena, segundo balanço divulgado em setembro. Ainda no comunicado, a torcida organizada fez novo alerta aos torcedores, para que não caiam em golpes. Ainda não não há nenhuma conta ou chave pix ativa no momento.

