Caio Paulista é absolvido no STJD e pode defender Palmeiras no Brasileiro

O lateral-esquerdo Caio Paulista está liberado para defender o Palmeiras nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O jogador foi denunciado pela expulsão com cartão vermelho direto no jogo contra o Criciúma, no qual o Verdão venceu por 5 a 0. Assim, ele poderá atuar normalmente no embate contra o Juventude, às 20h do domingo (20/10), em Caxias do Sul, pela 30ª rodada da competição.

O jogador passou por julgamento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD nesta sexta-feira (18/10) e acabou absolvido por quatro votos a um. Caio Paulista acabou expulso quando puxou a camisa do atacante Allano, impedindo um ataque promissor do Criciúma.

Caio Paulista cumpriu suspensão automática no duelo contra o Vasco. Depois, atuou normalmente contra Atlético-MG e Bragantino. Caso tivesse a punição ampliada, passaria a cumprir a partir da partida contra o Juventude no fim de semana.

O lateral acabou enquadrado no artigo 250, § 1º, I do CBJD. Trata-se de lances que impedem oportunidades claras de gol e tem punição prevista de uma a três partidas de suspensão. O Palmeiras argumentou que o lance era no mínimo um ataque promissor, em vez de uma oportunidade clara.

Assim, o Verdão pediu a absolvição do lateral-esquerdo ou no máximo uma suspensão convertida em advertência. O auditor Ramon Rocha foi o único voto divergente, pedindo punição de uma partida com conversão em advertência, enquanto os demais acompanharam o voto do relator pela absolvição.

