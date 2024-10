‘Domingo é guerra’, diz auxiliar do Corinthians sobre partida contra o Flamengo

A vitória do Corinthians diante do Athletico por 5 a 2 aumentou a expectativa do torcedor para a decisão contra o Flamengo, no domingo (20). Após a partida, Emiliano Díaz, auxiliar técnico de Ramón, projetou o confronto contra o time carioca, voltou a falar sobre a mudança da data da partida e classificou o jogo como “guerra”.

“Não podemos fazer nada. Tem que jogar como decidiram. Sempre falamos que a prioridade é o Brasileiro. Não gostamos da mudança, os jogos ficam muito perto, mas vamos ver, analisar bem. Se o grupo estiver recuperado, mas sempre falamos que a prioridade é o Brasileiro. Estamos em uma situação difícil, temos que sair, mas vamos brigar. Estamos fazendo isso nas Copas e vamos continuar”, iniciou Emiliano.

“Esse estádio fala. É impressionante o apoio incondicional, falei várias vezes. Domingo (contra o Flamengo) é guerra. Precisamos de apoio, ver a resposta do grupo, são finais que temos que jogar. Esperamos competir e fazer um bom jogo”, completou.

Jogo de ida

No primeiro embate entre as equipes, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Alex Sandro. Assim, a equipe paulista precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis.

