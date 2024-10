Ex-goleiro Bruno vence ação contra editora que publico livro sobre o caso de Eliza Samudio

A editora Record terá que arcar com R$ 30 mil pelo uso da imagem de Bruno Fernandes sem autorização. O ex-goleiro, condenado por assassinar Eliza Samudio, venceu um processo contra autora do livro que conta a história do crime em que o ex-atleta esteve envolvido em 2010. A decisão cabe recurso.

A obra ‘Indefensável – O goleiro Bruno e a História da morte de Eliza Samudio’ teve seu lançamento 2014. O caso corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), e ficou definido que só haverá o pagamento da multa. Ou seja, o livro não permanecerá à venda, visto que a imagem do ex-goleiro do Flamengo ficou exposta pela repercussão do caso.

A defesa de Bruno Fernandes tinha expectativa de conseguir algo em torno de R$ 1 milhão com o processo, mas obteve apenas R$ 30 mil com a decisão. O juiz Luiz Cláudio Silva Jardim Marinho, que julgou o caso, definiu que a autorização do fotógrafo não era suficiente para publicação da imagem.

Bruno Fernandes

Depois de virar livro, em 2014, o caso de Eliza Samudio se tornou documentário na Netflix em setembro deste ano. O crime ocorreu em 2010, e o corpo da ex-modelo nunca foi encontrado pelas autoridades.

O ex-goleiro, por sua vez, está em liberdade condicional desde 2023 e atualmente trabalha como entregador de móveis na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele também se tornou sócio de uma loja de açaí e participa de campeonatos de futebol de várzea na região.

Documentário Eliza Samudio

O documentário “A Vítima Invisível”, da Netflix, teve acesso ao computador pessoal de Eliza Samudio e trouxe novas revelações sobre o caso. Entre as descobertas, uma troca de mensagens da modelo com um amigo chamou bastante atenção, pois ela suplicava por paz para criar o filho e dizia que não ia ”encher o saco” do ex-goleiro Bruno.

Eliza acreditou nas intenções de Bruno ao se encontrar com ele no Rio e, junto ao filho recém-nascido, seguir para Contagem, em Minas Gerais, à convite do ex-goleiro. A viagem, contudo, teve um fim diferente do planejado para modelo – que ficou em cárcere privado até ser morta.

“Ele disse que quer uma chance, que temos que viver em harmonia, que temos um filho”, escreveu Eliza nas mensagens. Depois da resposta do amigo, prosseguiu: “Que eu não mereço tudo que me fez, mas que vai provar que pode fazer diferente agora”.

