Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Vem aí o Gre-Nal 443! Neste sábado (19), Internacional e Grêmio entram em campo, às 16h, no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega para o duelo em melhor momento. Afinal, ocupa a sexta colocação na tabela e está próximo de uma vaga na Libertadores. Além disso, acumula nove jogos de invencibilidade. Já o Tricolor vem de derrota para o Atlético-MG e ainda não se livrou completamente do risco de rebaixamento. No momento, 11 pontos separam os rivais gaúchos.

São 442 Gre-Nais disputados até hoje, com 163 vitórias do Inter, 141 do Grêmio e 138 empates. O mais recente clássico ocorreu no dia 22 de junho. O Colorado ganhou por 1 a 0, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro de 2024.

Onde assistir

O clássico entre Internacional e Grêmio, aliás, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Internacional

Em semana de clássico, o técnico Roger Machado fez mistério na equipe titular. A dúvida gira em torno do zagueiro uruguaio Rogel, do volante Fernando e do atacante Rafael Borré. Os três tiveram lesões musculares, e a presença deles não foi confirmada pelo técnico Colorado, que também rejeitou o favoritismo dos donos da casa. No entanto, o clube conseguiu a liberação de Ricardo Mathias para o jogo.

Antes da pausa para a Data-Fifa, o Colorado visitou o Corinthians na Neo Química Arena e arrancou um empate por 2 a 2. Na partida, o volante Thiago Maia, afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo e é baixa certa. Em sexto lugar com 49 pontos e a nove jogos invicto, o Inter, aliás, segue na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Como chega o Grêmio

Do outro lado, o Grêmio vem de derrota em jogo atrasado pelo primeiro turno em visita ao Atlético-MG. Atualmente na 11ª posição com 35 pontos conquistados, o Tricolor está na zona de classificação para a Sul-Americana, mas também não está totalmente livre do rebaixamento.

Amarelado na partida contra o Galo, o lateral-esquerdo Reinaldo, aliás, é a única baixa certa por suspensão. Com isso, Mayk deve ganhar nova oportunidade entre os titulares, com Fabio correndo por fora. O zagueiro Kannemann voltou a sentir dores musculares e desfalca o time. No ataque, Soteldo, afinal, é dúvida por jogar pela seleção da Venezuela. Caso o baixinho seja vetado, Aravena segue como homem de velocidade pelo lado esquerdo.

INTERNACIONAL x GRÊMIO

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Data-Hora: 19/10/2024 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Onde assistir: Premiere

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando (Rômulo), Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk (Fabio); Dodi (Pepê) e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena (Soteldo) e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Corrêa e Luiz Cláudio Regazone (Ambos RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

