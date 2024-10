Mulher de Allan, do Flamengo, investe em nova carreira e ganha elogio de ‘rainha do marketing’

A rotina no Rio de Janeiro trouxe à Jordana Holleben, mulher de Allan Souza, do Flamengo, novas ambições profissionais. Isso porque a modelo decidiu investir na carreira de influenciadora digital, com foco específico em moda, e inclusive já atraiu elogios de nomes relevantes do meio. O resultado tem sido positivo, visto que a criadora de conteúdo já reúne mais de 55 mil seguidores no Instagram.

O reconhecimento de seu talento para moda e beleza ultrapassa as impressões de seu perfil, mas vem também de referências do meio. Na última quinta-feira (17), Holleben recebeu elogios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, após marcar presença na primeira fila do desfile da Artemisi.

“Ser elogiada pela nossa rainha do marketing é uma honra imensa para mim. Admiro profundamente essa mulher e toda trajetória dela”, escreveu Jordana em uma foto com a empresária.

Perfil nas redes sociais

Holleben tem seu foco bem definido na web: moda e beleza. Antes de marcar presença no desfile da Artemisi, Jordana compareceu na São Paulo Fashion Week e compartilhou toda rotina com seus seguidores. Ela também recebido convites para outros eventos prestigiados do nicho.

A musa tem recebido apoio irrestrito de amigas do meio e também do ‘bonde das esposas’, do Flamengo. Isa Ranieri, ex-mulher de Everton Cebolinha, celebrou o sucesso da parceira em um de seus posts recentes no Instagram.

“Você está a coisa mais linda do mundo. A maior de todas”, escreveu Isa.

Casamento com Allan

Juntos desde 2018, Jordana e Allan passaram por uma crise recentemente no casamento. Não à toa, Holleben arquivou as fotos de seu perfil antes de repostá-las em seu feed no mês passado. O casal tem dois filhos: Antonella, de seis anos, e Davi, de um.

