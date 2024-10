Atlético-GO e Cuiabá entram em campo, nesta sexta-feira (18/10), às 19h, de Brasilia, no Antônio Accioly, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Dragão, praticamente rebaixado, ocupa a lanterna da tabela, com apenas 21 pontos. Do outro lado, o Dourado, também em situação delicada, está na 19ª posição, com 26 pontos. Enfim, dois rivais do Z4. Este jogo tera a cobertura da Voz do Esporte, A transmissão se inicia as 17h30, sob o comando de Daniel Teles, que comanda a narração.