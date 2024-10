Estêvão, do Palmeiras, fecha maior contrato de publicidade da sua carreira

O atacante Estêvão, do Palmeiras, é uma maiores revelações do clube paulista nos últimos tempos e vem conquistando marcas dentro e fora de campo. Dessa forma, ele fechou o maior contrato de publicidade da sua carreira até o momento.

Ele se tornou, portanto, embaixador da Benegrip, marca da Hypera Pharma, uma das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do país. O contrato do atleta com a marca que cuida de sintomas da gripe é de cinco anos.

“Temos em comum, eu e a Benegrip, o foco em performance e eficiência. E formaremos grandes parceiras dos projetos sociais que minha família apoia e desenvolve”, afirma Estêvão.

Com apenas 17 anos, Estêvão já conquistou títulos importantes pelo Palmeiras. No ano passado, o Campeonato Brasileiro. Neste ano, o Campeonato Paulista. E o Verdão segue em busca do Brasileirão de 2024. É o atual segundo colocado com 57 pontos, três a menos que o líder Botafogo.

Além disso, o atacante atingiu marcas pessoais. Além de uma convocação recente para a Seleção Brasileira, ele é o terceiro atleta mais jovem a entrar em campo pelo profissional do Palmeiras e o segundo mais jovem a marcar na Copa Libertadores. O jogador já está vendido para o Chelsea, clube inglês em que vai se transferir no ano que vem.

Assim, com um contrato milionário com a Benegrip, o jogador marcará presença em campanhas da marca e ativações digitais. A empresa, aliás, também anunciou na última semana um patrocínio da programação de futebol da CazéTV, que inclui a transmissão dos cinco principais campeonatos masculinos e femininos do ano, com suas marcas Benegrip, Neosaldina, Epocler, Buscopan e Buscofem.

