Mavie, filha de Neymar, explode fofurômetro com look em ‘Match Day’ do Al-Hilal; saiba preço

O Al-Hilal contou com uma torcedora para lá de especial – e pé quente – para vencer o Al Feiha, por 3 a 0, pelo Campeonato Saudita. Trata-se de Mavie, filha de Neymar. A pequena apareceu no perfil do astro brasileiro trajada das cores da equipe no ”Match Day” e conquistou uma série de elogios nos comentários da publicação.

Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, apareceu usando um cropped e uma calça, ambos em tons de azul e branco, na web horas antes da partida. O registro ocorreu enquanto a bebê de um ano brincava no camarote da Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita.

O look de Mavie conquistou os corações dos seguidores de Neymar e explodiu o fofurômetro do feed do pai no Instagram.A mãe do primogênito do jogador, Carol Dantas, comentou na publicação e enalteceu a fofura da neném com a roupinha.

“Ah não hahaha esse look”, escreveu a mãe de Davi Lucca.

Preço do look

Inspirada no clima de Santorini, na Grécia, o look é da marca Noni The Label – da Nova Zelândia. A roupa contém diversos desenhos de sereias e custa 149 dólares neozelandês (cerca de R$ 490 na cotação atual).

Al Hilal sem Neymar

A vitória por 3 a 0 sobre o Al Feiha pode ser a última do Al-Hilal sem Neymar à disposição. Isso porque de acordo com o apresentador Benjamin Back, o astro brasileiro estará na lista de relacionados para o duelo contra o Al-Ain na próxima segunda-feira (21), pela terceira rodada da Champions League da Ásia. O confronto está marcado para as 13h (de Brasília).

Neymar completou, no dia 17 de outubro, um ano afastado dos gramados após a lesão mais grave de sua carreira. O atleta sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, em jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

