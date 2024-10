Com discurso de Paiva, Vasco divulga bastidores de treino aberto

O Vasco divulgou, na tarde desta sexta-feira (18), os bastidores do treino aberto, realizado nesta manhã, em São Januário. Com direito a discurso do técnico Rafael Paiva, o vídeo mostra a festa que mais de 10 mil torcedores fizeram no palco do duelo deste sábado (19), contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil – atividade foi a última antes do jogo, que será às 18h30 (de Brasília).

O comandante cruz-maltino se dirigiu aos jogadores falando do apoio da torcida, lembrando que possivelmente muitos dos presentes não conseguiram ingresso para o jogo.

“Estava todo mundo aplaudindo, dando força. “Valeu, obrigado. Estamos junto com vocês”. Muita gente que está aqui hoje (sexta) não vai poder desfrutar do jogo amanhã (sábado). E, querendo ou não, a gente está a um jogo de chegar numa final. Então valorizem onde vocês estão. Valorizem onde a gente chegou. Desfrutem do momento. Alegre, feliz. Vamos estar felizes entre nós. Vamos valorizar para caramba a torcida. Tranquilidade para a gente trabalhar. Tranquilidade porque a gente vai fazer de tudo para dar certo amanhã”, disse.

Após perder na ida por 2 a 1, o Vasco precisa encerrar a sequência de sete jogos sem vitórias se quiser, assim, ser finalista pela terceira vez da Copa do Brasil. As outras duas foram em 2006 (vice-campeão) e em 2011 (campeão inédito). Caso vença por um gol de diferença, levará a decisão para as penalidades, onde já avançou em três oportunidades nesta edição, aliás. Para avançar direto, a vitória precisa ser por pelo menos dois gols de diferença.

Confira o vídeo divulgado pelo Vasco