Palmeiras deve ter Estêvão como titular contra o Juventude; veja provável escalação

O Palmeiras segue preparação para o duelo contra o Juventude, às 20h (de Brasília) de domingo (20), em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira teve quase todo o elenco à disposição na atividade.

O treinador separou o grupo em dois times para aprimorar saída de bola, balanços, transições, inversões de jogo, jogadas específicas e finalizações. O elenco ainda terá mais uma atividade na Academia de Futebol neste sábado antes de viagem para Caxias do Sul.

A principal novidade para o jogo contra o jaconero deve ser o retorno de Estêvão à equipe titular. Ele ficou fora por três semanas por conta de uma lesão na coxa esquerda. Contra o Bragantino, contudo, voltou a atuar, mas entrou no segundo tempo.

Abel Ferreira também terá o retorno de Mayke à lista de relacionados. O lateral-direito está recuperado de uma lesão na panturrilha direita, que o tirou de ação por mais de um mês. Contudo, seguem no departamento médico Piquerez, Maurício e Bruno Rodrigues.

Convocados do Palmeiras de volta

O trio de convocados pelas seleções durante a Data Fifa está à disposição do treinador. Afinal, Weverton, Gustavo Gómez e Richard Ríos treinaram normalmente e vão para o jogo. Outro que tem presença garantida entre os relacionados é Caio Paulista, que foi absolvido pelo STJD após expulsão contra o Criciúma. Por outro lado, Gabriel Menino cumpre suspensão e está fora.

Dessa maneira, o Palmeiras deve ir a campo contra o Juventude com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López.

O Palmeiras é o segundo colocado do Brasileirão, com 57 pontos, na briga pelo título com o Botafogo, líder com 60.

