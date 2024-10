Kannemann continuará como desfalque do Grêmio, dessa vez para o Gre-Nal

O zagueiro Kannemann seguirá como desfalque do Grêmio. Isso porque o argentino não esteve presente no treino desta sexta-feira (18) com o restante do grupo. O defensor apresentou um problema físico e será ausência no Gre-Nal. A tendência é a de que o técnico Renato Gaúcho escale a dupla de zaga titular com Jemerson e Rodrigo Ely.

Kannemann se recuperava de uma questão física que o impediu de ter condições de atuar na derrota para o Atlético. Ele chegou a evoluir no processo, inclusive participou de atividades com o restante dos companheiros, na última semana. Contudo, voltou a sentir o problema e não estava apto para retornar aos gramados neste momento.

A outra ausência para Renato Gaúcho será o lateral-esquerdo Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o comandante avalia quem será o substituto ideal entre Mayk e Fábio. A princípio, o primeiro era o favorito, mas o segundo tem maior frequência em campo nesta temporada. Bom como conta com maior experiência e prestígio com a comissão técnica.

Por outro lado, Mayk sofreu com algumas lesões que o atrapalharam de ter sequência em sua primeira temporada no Imortal. Há ainda duas indefinições, uma no meio de campo e outra no ataque. No setor criativo, a disputa fica entre os volantes Dodi e Pepê. Já no setor ofensivo, a concorrência é entre Aravena e Soteldo.

Neste cenário e ainda com as dúvidas, o provável time titular do Tricolor Gaúcho deve ser: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk (Fabio); Dodi (Pepê) e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena (Soteldo) e Braithwaite.

Grêmio finalizou preparação para o Gre-Nal

O treinamento desta sexta-feira (18) encerrou a preparação para o clássico com o arquirrival e já deu início à concentração. Afinal, o Grêmio encara o Internacional, neste sábado (19), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. A campanha irregular do Tricolor Gaúcho até aqui na Série A implica uma exigência maior para a equipe conquistar uma vitória. Caso contrário, pode voltar a se aproximar da zona de rebaixamento. Atualmente, o time tem uma vantagem de seis pontos para o Z4.

