Bournemouth x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25 após a pausa para a Data Fifa de outubro. Neste sábado (19), Bournemouth e Arsenal se enfrentam às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Inglês. Os Gunners vão em busca da vitória fora de casa, no Vitality Stadium, para dormir na liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Bournemouth

Em casa, o Bournemouth tenta se recuperar da derrota fora de casa para o Leicester na rodada passada, mas terá um duelo muito complicado pela frente. Desas forma, a equipe está na 13ª posição, com oito pontos, e tenta se afastar da parte de baixo da tabela.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para os torcedores é que o técnico Andoni Iraola não terá grandes problemas para escalar o time neste sábado. Contudo, Adams, que se recupera de um problema nas costas, aparece como dúvida.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal segue como um dos favoritos ao título e, assim como o Manchester City, está invicto nesta edição da Premier League. No momento, os Gunners estão na terceira posição, com 17 pontos, e podem dormir na liderança em caso de vitória neste sábado. Isto porque o líder Liverpool, com 18, e o vice-líder City, também com 17, entram em campo somente no domingo (20).

Contudo, a Data Fifa não foi nada favorável ao Arsenal. Isto porque Saka e Martinelli se lesionaram a serviço de suas respectivas seleções e serão desfalques no time comandado pelo técnico Mikel Arteta. Além disso, Havertz e Partey, que também se recuperam de lesão, podem ser outras ausências importantes na equipe.

Bournemouth x Arsenal

8ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 19/10/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Vitality Stadium, na cidade de Bournemouth, no sul da Inglaterra.

Bournemouth: Kepa; Smith, Senesi, Zabarnyi e Kerkez; Christie e Cook; Tavernier, Sinisterra (Ouattara) e Semenyo; Evanílson. Técnico: Andoni Iraola.

Arsenal: David Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Saliba e Calafiori; Partey, Rice e Havertz; Trossard, Martinelli e Saka. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Rob Jones (ING).

Assistentes: Neil Davies (ING) e Simon Long (ING).

VAR: Jarred Gillett (ING).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.