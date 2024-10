Ex-Fluminense, Victor Oliveira completa 175 jogos na carreira e comenta sobre adaptação na Tailândia

Retornando ao futebol tailandês após mais de um ano, o zagueiro Victor Oliveira busca estabelecer mais recordes e adquirir novas experiências no país asiático. Na última partida oficial, que aconteceu antes da Data Fifa de outubro, o jogador completou 175 jogos como profissional. Com a marca expressiva, Victor analisou sua trajetória no esporte.

“Sou muito grato e tenho muito orgulho da carreira que eu estou construindo. Passei por grandes clubes e também vivi experiências únicas. Joguei a Liga Europa que é um sonho de todo jogador. E agora aqui na Ásia onde como eu sempre falo, é muito diferente. Somando tudo isso durante esses 11 anos de carreira, sou extremamente grato e creio que venho fazendo um bom trabalho. Tenho mais anos pela frente e busco sempre a evolução, quero e tenho condições de jogar em alto nível”, contou.

Com passagens pelas categorias de base do Corinthians, Victor Oliveira também vestiu a camisa de outros clubes brasileiros, como o Fluminense, Atlético-GO, Paysandu, Figueirense, Sampaio Corrêa, Joinville, Bangu, Santa Cruz, Barra-SC, Tombense e Aparecidense. Além disso, jogou pelo Sherrif, da Moldávia, no continente europeu, e também teve passagens por clubes da segunda divisão da Tailândia. Mas hoje, o atleta está de volta ao país asiático, disputando a Thai League 1 (primeira divisão tailandesa) pelo Chiangrai United. Com isso, o zagueiro comentou sobre o atual momento.

“Mesmo sendo minha segunda passagem na Tailândia, eu vejo diferenças. O nível é melhor, tanto em relação aos tailandeses quanto aos estrangeiros. Taticamente e tecnicamente. O modo de vida também muda muito, hoje estou no norte e da outra vez estava mais ao sul. Está sendo uma grande experiência para mim em todos os aspectos, cultural e profissional”, contou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.