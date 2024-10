Artur Jorge lamenta empate: ‘Perfeitamente evitável’

O líder Botafogo empatou em 1 a 1 com o Criciúma na noite desta sexta-feira (18), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não era o esperado para os torcedores alvinegros, que lotaram o estádio. O técnico Artur Jorge falou sobre o ambiente encontrado e foi cirúrgico quando perguntado sobre o que faltou para a vitória.

“Faltou ganhar. O nosso grande objetivo era vencer o jogo e não conseguimos. Sobre essa grande torcida, que mais uma vez nos brindou com sua presença e esteve ao nosso lado durante os 90 minutos, só tenho a dizer muito obrigado. Porque é dessa forma que nós conseguiremos atingir nossos objetivos”, iniciou o treinador.

O próximo desafio do Botafogo é contra o Peñarol, na quarta-feira (23), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Questionado sobre uma possível influência do empate na decisão, o comandante disse que não pode e nem deve haver.

“O resultado é ruim para nós porque queríamos vencer. Não pode e nem deve ter influência sobre o jogo que teremos na próxima quarta-feira. Estaremos preparados para poder dar a resposta que pretendemos, porque são dois jogos para uma semifinal de Libertadores, de uma exigência altíssima, e vamos tentar estar preparados para aquilo que é o desafio”, disse.

Sobre o gol de empate: ‘Era evitável’

O gol de empate do Criciúma veio apenas três minutos após o do Botafogo, aos 49 do segundo tempo. Sobre o gol sofrido, Artur Jorge disse que foi perfeitamente evitável e ainda citou os erros cometidos, mas ressaltou que a luta continua.

“Sobre o gol sofrido, eu tenho a dizer que era um gol perfeitamente evitável. Tivemos um erro individual, tivemos erro de avaliação. E isso é inadmissível para a equipe que luta pelos três pontos e precisa dos três pontos para dar sequência à campanha. Nós tinhamos que saber melhor conservar aquela vantagem, que era muito importante para nós. Era evitável, foi mais por erro nosso do que por criação do adversário. Mas a luta continua e temos que continuar no nosso caminho”, opinou o treinador.

