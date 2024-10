Vegetti busca manter escrita para colocar o Vasco na decisão da Copa do Brasil

O Vasco busca, neste sábado (19), chegar pela terceira vez em sua história à decisão da Copa do Brasil. Para isso, os comandados do técnico Rafael Paiva terão que reverter a desvantagem de um gol diante do Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Em campo, Vegetti tentará estufar a rede em mais uma fase do torneio e voltar a ser decisivo na temporada

Afinal, o argentino é o artilheiro da competição, com 6 gols, dois a mais que Emiliano Rodríguez, do Atlético-GO, e Enner Valencia, do Internacional. Na temporada, o centroavante marcou 19 tentos, em 45 partidas, e conquistou de vez o coração do torcedor. Até o momento, o Pirata fez gol em todas as fases, desde a estreia, em Santa Catarina, porém não marcou no jogo de ida com o Galo.

Pirata implacável

No Gigantão das Avenidas, o Cruz-Maltino estreou, sem sustos, ainda sob o comando de Ramón Díaz, com uma vitória por 3 a 1 sobre o Marcílio Dias. Bem posicionado, como de costume, o Pirata aproveitou o cruzamento rasteiro de Rossi e abriu o placar naquele triunfo, dando seu cartão de visitas na competição.

Em seguida, em um dos jogos mais emocionantes da campanha até aqui, Vegetti fez um dos gols em seu melhor estilo, de cabeça. Na decisão por pênaltis contra o Água Santa (SP), Léo Jardim brilhou, mas coube ao camisa 99 efetuar a cobrança decisiva, que sacramentou a vaga.

Sendo assim, na fase seguinte, depois de um empate sem gols com o Fortaleza, o Vasco decidiu na Colina Histórica, diante de sua torcida. No tempo normal, o argentino voltou a ser decisivo, com dois tentos. O primeiro foi de pênalti, enquanto o segundo, pelo alto. Em mais uma definição nos pênaltis, o atacante deixou o dele e novamente viu o arqueiro fechar a meta cruz-maltina.





Nas oitavas, diante do Atlético-GO, tudo se encaminhava para uma derrota do Cruz-Maltino, porém o centroavante ajudou a deixar tudo igual, em Goiânia. Depois do cruzamento de Lucas Piton, o atleta se antecipou à marcação e fez o dele. Em São Januário, na volta, coube ao lateral-esquerdo fazer a torcida vibrar e garantir a classificação.

Depois do triunfo, no Rio de Janeiro, por 2 a 1 sobre o Athletico, a equipe carioca tinha uma boa vantagem para definir a vaga em Curitiba. Na Ligga Arena, sofreu dois gols em sequência e ainda teve a expulsão do jovem Rayan, que dificultou o certame. Entretanto, Vegetti ganhou da defesa pelo alto e levou o jogo para os pênaltis. Após Léo Jardim brilhar, o Pirata manteve vivo o sonho do bicampeonato.

Busca pelo bicampeonato

O Vasco ergueu o troféu da Copa do Brasil em uma oportunidade. Foi em 2011, quando superou o Coritiba e conquistou o título inédito. Agora, tenta voltar à decisão e pode reencontrar o maior rival, Flamengo, repetindo assim a final de 2006 em que o Rubro-Negro levou a melhor. Para isso, precisa superar o Galo e deposita confiança no faro de gol de seu centroavante.

