Manchester United, de virada, volta a vencer no Inglês

Neste sábado (19/10), o Manchester United voltou a vencer na Premier League com uma vitória de virada sobre o Brentford por 2 a 1, após uma sequência de resultados ruins, incluindo uma derrota para o Tottenham (3 a 0) e dois empates. A partida, válida pela oitava rodada, foi no Old Trafford, casa dos Red Devils.

O bom resultado leva o Manchester United aos 11 pontos, no meio da tabela, mas com chance de manter a décima posição. O Brentford – que perdeu todos os quatro jogos que fez como visitante – vem logo a seguir, com dez pontos.

Casemiro retorna ao time titular

Este jogo também marcou a volta de Casemiro ao time titular, atuando como volante, ao contrário de algumas partidas anteriores em que jogou como zagueiro. O brasileiro fez boa partida, mas saiu sentindo um incôlodo muscular aos 43 da etapa final, sendo substituído – muito aplaudido – pelo uruguaio Ugarte.

Brentford sai na frente

O United foi bem superior no primeiro tempo, criando oportunidades claras com Garnacho e Eriksen, mas seus jogadores estavam imprecisos na hora do arremate final. Nos acréscimos, aos 50 minutos, o Brentford abriu o placar. Após um escanteio pela esquerda, Damsgaard cobrou e Pinnock subiu livre para cabecear. Os jogadores do United reclamaram muito da arbitragem. Afinal, o árbitro não autorizou o retorno do zagueiro De Ligt, já recuperado do atendimento fora de campo. O gol saiu exatamente na posição em que ele deveria estar durante o escanteio.

Virada do United

No segundo tempo, o United conseguiu o que faltou nos primeiros 45 minutos: eficácia. Afinal, logo no primeiro minuto, Rashford, avançando pela direita, observou a entrada de Garnacho pela esquerda e cruzou com precisão para o argentino chutar com categoria e empatar o jogo. Quase em seguida, Eriksen, na cara do goleiro Flekken, desperdiçou a chance. Contudo o United dominava. Dessa forma,chegou à virada aos 17 minutos. O português Bruno Fernandes deu passe de calcanhar sensacional para Højlund dentro da área. O goleador precisou apenas encobrir o goleiro com um belo toque para virar o jogo e fazer justiça no placar. Enfim, uma alegria para os torcedores do Red Devils.

Jogos da 8ª rodada da Premier League

Sábado (19/10)

Tottenham 4×1 West Ham

Manchester United 2×1 Brentford

Southampton 2×3 Leicester

Newcastle 0x1 Brighton

Ipswich x Everton

Fulham x Aston Villa

Bournemouth x Arsenal – 13h30

Domingo (20/10)

Wolverhamtpon x Manchester City – 10h

Liverpool x Chelsea – 12h30

Nottingham Forest x Crystral Palace – 16h

