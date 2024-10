Juventude x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (20), Juventude e Palmeiras medem forças pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Alfredo Jaconi, a partir das 20h (de Brasília). O Jaconero está na 14ª colocação, com 34 pontos. Enquanto isso, o Verdão é o vice-líder, com 57 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Juventude e Palmeiras será transmitido pelo Premiere, a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Juventude

O Juventude está na 14ª colocação do torneio e faz contas para fugir do rebaixamento. Por isso, o jogo dentro de casa é fundamental para atingir o seu objetivo no campeonato. Internamente, o duelo é considerado o ‘jogo da vida’. Para encarar os comandados de Abel Ferreira, o Ju vai com força máxima. Devido a pausa por conta da Data Fifa, o departamento médico foi praticamente esvaziado. A única dúvida é na formação tática, se o time vai a campo com dois ou três atacantes.

Como chega o Palmeiras

Perseguidor direto do Botafogo na briga pelo título, o Palmeiras de Abel Ferreira vai pressionado ao Alfredo Jaconi. Logo depois do empate do Glorioso, uma vitória faz o Verdão reduzir para um ponto a distância na tabela. Na escalação, o time paulista teve uma baixa de última hora. O zagueiro Murilo teve lesão no músculo adutor da coxa e está fora de combate. Com isso, Vitor Reis deve formar dupla com Gustavo Gómez.

JUVENTUDE X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro 2024 – 30ª rodada

Data e horário: 20/10/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Juventude: Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

