Flamengo conta com três retornos para partida contra Corinthians

Boas notícias para a torcida do Flamengo! Afinal, o Rubro-Negro embarcou para São Paulo, na tarde deste sábado (19), com três “reforços”: Pulgar, Gerson e De La Cruz. Os meio-campistas, vale lembrar, foram poupados na derrota de 2 a 0 para o Fluminense, na última quinta-feira (17).

A tendência é que os três sejam titulares na partida contra o Corinthians, neste domingo (20), pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, em Itaquera. O Flamengo precisa de um empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, decidirá a vaga na final nos pênaltis.

Além dos três, o treinador Filipe Luís deve escalar ainda o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Arrascaeta. Eles também foram poupados contra o Fluminense, mas entraram no segundo tempo. O defensor, inclusive, foi o autor do gol do Flamengo na vitória por 1 a 0 na partida de ida, no início deste mês.

Por outro lado, o Flamengo não poderá contar com Pedro, Cebolinha, Viña e Luiz Araújo, machucados. Os três primeiros, inclusive, só retornam em 2025. O Fla também não terá Carlinhos, que já disputou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu.

Assim, a provável escalação do Flamengo para encarar o Corinthians neste domingo (19) tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Já eliminado na Libertadores e com chances remotíssimas de título no Brasileirão, o Flamengo se apega à Copa do Brasil para ser a “tábua de salvação” deste final de temporada. Em dezembro, vale lembrar, o Rubro-Negro passará por eleições presidenciais.

