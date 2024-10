Vitória derrota o Bragantino e deixa o Z4 do Brasileirão

Com gol de Everaldo, o Vitória derrotou o Bragantino por 1 a 0, neste sábado (19), no Barradão, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com os três pontos, o Leão deixa a zona de rebaixamento e aparece em 16º, com 32 pontos. Já o Braga se aproxima da degola, com 34 pontos e em 13º. Os paulistas, vale lembrar, não vencem há seis rodadas.

O Vitória até teve mais posse de bola e chances de gol no primeiro tempo, mas o Bragantino foi quem dominou a primeira etapa. Aos 13, por exemplo, Neris recuou mal para o goleiro Lucas Arcanjo. A bola sobrou para Cavaleiro fazer o gol, mas ele se enrolou a desperdiçou grande oportunidade.

Pouco depois, o Bragantino chegou novamente com perigo, mas com Eduardo Santos e Mosquera. Os donos da casa até tiveram uma boa oportunidade com Cáceres. Mas, no geral, a primeira etapa do duelo no Barradão deixou muito a desejar tecnicamente.

Já o segundo tempo foi melhor em nível técnico, e teve domínio do Vitória. No entanto, a primeira grande oportunidade veio com o português Ivan Cavaleiro. Mas o Leão logo rugiu mais alto e enfileirou grandes oportunidades com Ricardo Ryller, Carlos Eduardo e Matheuzinho. Inclusive, o treinador Thiago Carpini acertou nas mudanças, deixando o Rubro-Negro ainda melhor na partida.

Aos 32 minutos, enfim, a insistência foi correspondida. Carlos Eduardo invadiu a área e cruzou na medida para Everaldo marcar o gol da vitória. O Bragantino respondeu com Luan Cândido, mas em vão.

Próximos compromissos

O Vitória volta a campo agora no próximo sábado (26), quando tem um duelo para lá de decisivo. Afinal, receberá o Fluminense pela 31ª rodada do Brasileirão. Também em casa e no mesmo dia, o Bragantino medirá forças com o líder Botafogo.

VITÓRIA 1X0 RED BULL BRAGANTINO

Brasileirão-2024 – 30ª rodada

Local: Barradão, Salvador (BA)

Data e horário: 19/10/2024, às 16h (de Brasília)

Gols: Everaldo, aos 32’/2ºT (1-0)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinicius (Machado, aos 18’/2ºT) , Ricardo Ryller (William Oliveira, aos 18’/2ºT) , Jean Mota (Everaldo – Intervalo) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Carlos Eduardo – Intervalo) e Janderson (Zé Hugo, aos 18’/2ºT) Técnico: Tiago Carpini

RED BULL BRAGANTINO: Lucão; Andrés Hurtado (Nathan Mendes – Intervalo), Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Jadsom Silva (Raul, aos 11’/2ºT) , Lucas Evangelista e Lincoln (Eric Ramires, aos 19’/2ºT) ; Cavaleiro, Vitinho e Henry Mosquera (Juninho Capixaba, aos 19’/2ºT) Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartão Amarelo: Neris e Wagner Leonardo (VIT); Jadsom Silva (RBB)

Cartão Vermelho:

