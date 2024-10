Roger Machado destaca elenco após vitória no Gre-Nal

Na sua primeira experiência comandando o Internacional em um Gre-Nal, Roger Machado conquistou uma vitória por 1 a 0, com gol de Borré, neste sábado (19), no Beira-Rio. O técnico ressaltou a importância da união do elenco, que celebrou o resultado intensamente ao final do confronto. Com isso, o Colorado alcançou uma série invicta de 10 jogos.

“Sabemos que, por aqui, um clássico vai além dos três pontos. O que vimos ao final do jogo foi o reflexo do comprometimento dos jogadores com o projeto que trouxemos. A confiança é essencial para o desempenho dos atletas, e o que propusemos era algo possível, desde que eles confiassem e se entregassem à nova liderança”, comentou Roger.

“A união demonstrada pelo grupo ao final da partida reflete a coesão e a força que construímos juntos. Fala-se muito sobre o conceito de família, sobre equipes que se unem em torno de uma causa que vai além do profissional, envolvendo amizade e parceria. Eu acredito que isso já existia, mas precisávamos incentivar esse espírito da forma certa para que os resultados começassem a aparecer”, completou.

Roger, que tem uma longa história com o rival Grêmio, viveu pela primeira vez o clássico gaúcho do lado do Inter. O treinador, inclusive, atuou por um jogo ao lado de Renato Gaúcho, técnico rival neste sábado. Anos mais tarde, Roger fez o gol do título da Copa do Brasil conquistada pelo Fluminense sob o comando de Renato.

Roger desconversa sobre passado no Grêmio

Inevitavelmente, ele foi perguntado sobre a experiência de comandar o Inter em um Gre-Nal. Em diversas ocasiões durante a coletiva, ele afirmou que tenta se manter alheio às opiniões externas e focar no seu trabalho.

Contudo, Roger mencionou que uma declaração de Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, chamou sua atenção. Dias antes do jogo, Brum questionou o status de ídolo de Roger no Grêmio, alegando que, nos anos 1990, o ex-lateral não teve protagonismo no time vencedor da época.

“Essa foi difícil de ignorar, especialmente porque minha família me informou. Mas me concentrei em focar no essencial: o jogo e preparar a equipe. Não queria gerar um desgaste desnecessário logo nos primeiros dias de trabalho”, explicou.

