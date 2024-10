Palmeiras tem bom retrospecto jogando no Alfredo Jaconi

O Palmeiras encara o Juventude neste domingo (20/10), às 20h, no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão necessita dos três pontos para diminuir a diferença para o líder Botafogo e para isso, conta com um bom retrospecto atuando em Caxias do Sul.

Isso porque o Palmeiras não perde para o Juventude, atuando no Alfredo Jaconi, há 18 anos. A última vez que os gaúchos venceram os paulistas em seus domínios foi pelo Brasileiro de 2006. Na ocasião, vitória por 3 a 2, com gols de Marcel, Bruno e Christian. Juninho Paulista e Dininho descontaram para o Verdão.

Desde então, as equipes se enfrentaram em mais três oportunidades, muito por conta da ausência do Juventude na Série A. Neste período, foram um empate e duas vitórias palmeirenses. Aliás, os triunfos aconteceram recentemente. As equipes se enfrentaram pelo Brasileiro de 2021 e 2022 e o Verdão venceu as duas vezes por 3 a 0.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram no Alfredo Jaconi em 12 oportunidades. O Palmeiras soma seis vitórias, com quatro empates e dois triunfos do Juventude.

Neste domingo, o Palmeiras terá contra o Juventude uma ótima oportunidade para tirar vantagem do tropeço em casa do Botafogo. Afinal, o Fogão empatou em 1 a 1 com o Criciúma nesta sexta-feira. Assim, os cariocas agora somam 61 pontos em 30 jogos contra 57 dos palmeirense em 29 partidas. Uma vitória do Verdão em Caxias do Sul faz o time de Abel Ferreira encostar nos alvinegros e deixar em apenas um ponto a diferença entre os concorrentes.

