Que prejuízo! Douglas Luiz e Alisha Lehmann têm casa roubada na Itália

A casa de Douglas Luiz e Alisha Lehmann, jogadores da Juventus e que formam um casal, foi vítima de roubo na noite do último sábado (19). Segundo a imprensa italiana, joias e relógios de luxo foram levados da casa, situada em Turim, na Itália.

Os jogadores não estavam na residência, porém. O roubo teria acontecido enquanto o brasileiro estava atuando pela Juventus no Campeonato Italiano, em vitória por 1 a 0 sobre a Lazio. Esta, aliás, foi a primeira aparição de Douglas Luiz como titular no time de Thiago Motta.

Já a suíça (jogadora de futebol com mais seguidores no Instagram), ainda de acordo com a imprensa da Itália, estava concentrada com o restante do elenco feminino para o confronto deste domingo (20) contra a Inter, pela sétima rodada do Campeonato Italiano (o jogo ficou no 0 a 0, em Milão).

A “Gazzetta dello Sport” informou que estima-se que 11 relógios, avaliados em 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões, no câmbio atual) e alguns colares de diamantes de Alisha foram levados. A região onde fica a casa do casal é alvo corriqueiro de assaltantes. Moise Kean e Di María, ex-atletas da Juventus, por exemplo, já foram vítimas no local.

Douglas Luiz e Alisha atuavam juntos no Aston Villa, onde se conheceram e começaram um romance, em 2021. Em 2022, eles terminaram, mas reataram em janeiro de 2024. Assim, se transferiram para a Juventus. O brasileiro tem nove partidas pela equipe italiana, enquanto a suíça, que é atacante, tem sete aparições – com um gol marcado.





