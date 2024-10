Neymar de volta aos gramados. Veja onde assistir

Neymar está relacionado pelo treinador Jorge Jesus para o jogo desta segunda-feira (21/10) do Al Hilal contra o Al Ain, pela Champions da Ásia. Assim, o maior astro brasileiro marcará o seu retorno aos gramados após um ano de intatividade. O jogos será no Estádio Hazza bin Zayed, el Al Ain, a partir das 13h30 (de Brasília).

Onde assistir

O canal ESPN transmite a partir das 13h30 (de Brasília).

Neymar em ação

Neymar vinha treinando desde o fim de setembro para recuperar a forma física. Na semana passada, participou dos coletivos sem nada sentir. Com isso, Jorge Jesus, que já indicava que queria usá-lo na partida desta segunda-feira, o relacionou. Mas provavelmente o astro começará no banco, entrando durante o jogo para ganhar ritmo.

No sábado, Neymar em vídeo, se emocionou ao falar sobre a sua volta, chegando a chorar.

“Todas as vezes que eu me machuco, eu volto. Mas eu não volto meia-boca”, disse Ney.

Neymar se machucou em 17 de outubro de 2023 durante o jogo do Brasil com o Uruguai, pelas Elimiatórias. eve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A de maior gravidade na carreira. Assim, craque passou por delicada cirurgia em novembro e o tempo de recuperação era de, no mínimo, um ano a partir da operação. Ney chega um pouco antes deste prazo.

Jeitão de revanche

Este não jogo não é um jogo qualquer para o Al Hilal. Afinal, o Al Ain o eliminou na semifinal da mesma competição na temporada passada e, além disso, acabou como campeão continental.

O duelo desta segunda-feira é pela terceira rodada da Champions asiática. O Al-Hilal lidera o Grupo B com seis pontos. Mas o Al Ain tem apenas um ponto e precisa se recuperar na tabela, já que está em 10º lugar. Pelo regulamento da Champions esta competição que tem 24 equipes divididas em dois grupos de 12, classifica os oito primeiros à próxima fase.

Vale lembrar que tanto Al Ain quanto Al Hilal já estão classificados para o Mundial de Clubes de 2025. O time de Neymar pelo título da Champions em 2021. A agremiação dos Emirados Árabes, pelo caneco da temporada passada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.