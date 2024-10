Sport faz o dever de casa, bate o Botafogo-SP e cola no Santos pela Série B

Embalado, o Sport novamente deu sinais de que lutará até o fim não só pelo acesso, como também pelo título da Série B. Assim, na Ilha do Retiro, os comandados do técnico Pepa bateram o Botafogo-SP por 3 a 1. Barletta, Fabrício Domínguez e Julian Fernández marcaram para os donos da casa, enquanto Bernardo Schappo descontou, no frango do arqueiro Thiago Couto.

Com o resultado, os donos da casa somam 56 pontos, empatados com o Santos, que ocupa a liderança por ter a vantagem nos gols marcados até aqui. Os visitantes, por sua vez, estão com 36 pontos, um a mais que a Ponte Preta, primeira equipe da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Leão atuará novamente na Ilha do Retiro, que promete estar lotada. Assim, o adversário será o lanterna Guarani, dia 24 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília). A Pantera, por sua vez, joga na quarta-feira (23), às 20h (de Brasília), contra o Ituano, no Estádio Santa Cruz.

Rugido do Leão

No primeiro minuto de jogo, os donos da casa assustaram. O Botafogo-SP tentou se livrar da bola, que sobrou para Lucas Lima. O meio-campista arriscou de longe e quase marcou. em seguida, Gustavo Coutinho dominou e tocou cruzado para Fabrício Domínguez, de cabeça, abrir o placar para o Sport.

Encheu o pé

Ainda no primeiro tempo, Lucas Lima deu um bonito passe, por cima, para Barletta que apareceu bem pela esquerda e encheu o pé para ampliar o placar.

Inacreditável

O Sport ainda teve a chance de marcar o terceiro, mas desperdiçou Depois de um belo passe de Igor Cariús, Gustavo Coutinho ficou a cara com o goleiro, porém mandou para fora.

Frango na Ilha

No segundo tempo, aos 16, Douglas Baggio serviu Bernardo Schappo. Assim, o jogador finalizou de muito longe, entretanto o goleiro Thiago Couto tentou encaixar, mas a bola morreu no fundo das redes. A Pantera, então, descontou, e colocou fogo na partida.

Sacramentou o triunfo

Quem pensou que a equipe de Ribeirão Preto pudesse incomodar o Leão, se enganou. O Rubro-Negro foi letal quando Igor Cariús cabeceou, no segundo pau, para Julián Fernández escorar e ampliar o placar. em rápido contra-ataque, Zé Roberto deixou Wellington Silva em condições de marcar, mas o atacante antecipou demais a bola e facilitou para o arqueiro.

SPORT 3 x 1 BOTAFOGO-SP

Série B do Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data e horário: domingo, 20/10/2024, às 19h30 (de Brasília)

Gols: Fabrício Domínguez (19’/1ºT); Chrystian Barletta (28’/1ºT) (20-0); Bernardo Schappo (16’/2ºT) (2-1); Julián Fernández (29’/2ºT) (3-1)

Público: 26.345

Renda: R$ 787.105,00

SPORT: Thiago Couto; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julian Fernández, Fabricio Domínguez (Fabinho 45’/2ºT), Titi Ortiz (Pedro Vilhena 19’/2ºT) e Lucas Lima (Lenny Lobato 42’/2ºT); Chrystian Barletta (Wellington Silva 19’/2ºT) e Gustavo Coutinho (Zé Roberto 19’/2ºT). Técnico: Pepa.

BOTAFOGO-SP: Victor Souza: Raphael Rodrigues (Victor Andrade – intervalo), Bernardo Schappo e Fábio Sanches (Alex Sandro 33’/2ºT); Wallison, João Costa, Carlos Manuel (Douglas Baggio – intervalo), Gustavo Bochecha e Patrick Brey (Jean Victor 15’/2ºT); Emerson Ramon (Ericson 22’/2ºT) e Bruno Marques. Técnico: Márcio Zanardi.

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS/VAR-Fifa)

Cartões Amarelos: Titi Ortiz, Fabrício Domínguez, Pedro Vilhena e Julián Fernández (SPO); Wallison, Patrick Brey e Emerson Ramon (BOT)

Cartões Vermelhos: –

