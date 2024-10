Renato Augusto reaparece no Fluminense após mais de dois meses

Sem espaço com o técnico Mano Menezes, Renato Augusto tem encontrado dificuldade para ter regularidade com a camisa do Fluminense. No entanto, o jogador voltou a atuar pela equipe no triunfo por 2 a 0 sobre o Flamengo. O duelo aconteceu na última quinta-feira (17), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale destacar que o experiente atleta não entrava em campo desde o dia 10 de agosto, curiosamente em outro clássico, contra o Vasco, no Nilton Santos.

Desde sua chegada ao clube, o meio-campista atuou em 28 partidas, obtendo nove vitórias, sete empates e 11 derrotas e estufou a rede em apenas uma oportunidade. Sob a batuta do técnico Mano Menezes, foram apenas 54 minutos.

Busca por mais minutagem

Recentemente, o presidente Mário Bittencourt citou as contratações de Renato Augusto e Douglas Costa e relembrou que ambos foram bem diante da LDU, do Equador, na decisão da Recopa Sul-Americana. Entretanto, não tiveram uma boa temporada, tanto que o atacante já deixou o clube e o meia pouco é utilizado.

“Não existe carta branca (para realizar contratações). Tem um departamento de scout, um diretor-executivo, tinha um diretor de planejamento, o treinador, senta e monta o elenco. Quem está de fora não pode ser lúdico, como Football Manager. Ninguém trabalha assim”, justificou Mário, em live ao canal Soda Nense, no youtube.

“Eu saí do Maracanã depois do título da Recopa e estava todo mundo super encantado porque no segundo tempo o Douglas Costa entrou, fez uma boa partida e o Renato Augusto sofreu o pênalti. É mentira o que estou falando? Recebi uma série de mensagens assim: “Parabéns, contratou jogadores para compor elenco e já nos deram o primeiro título”. Aí de repente o fio vira. Aí corrigimos o rumo no meio da temporada e trouxemos outros jogadores”, completou.

