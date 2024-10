Estêvão ultrapassa recorde de Neymar no Campeonato Brasileiro

A atuação de Estêvão na vitória do Palmeiras em cima do Juventude por 5 a 3, neste domingo (20), no Alfredo Jaconi, entrou para a história do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante se tornou o jogador com 17 anos com mais participações em gols em uma mesma edição da competição. A joia palestrina superou nada mais nada menos do que Neymar.

Contra o Juventude, Estêvão marcou o primeiro gol do Verdão e ainda deu uma assistência para Raphael Veiga. Assim, ele chegou a 10 gols e oito assistências em 24 jogos disputados no Brasileirão. Quando Neymar assumiu a liderança do quesito, ele tinha 10 gols e seis assistências em 33 partidas.

Aliás, após marcar o primeiro gol do Palmeiras na partida, Estêvão homenageou Neymar na comemoração. O camisa 10 da Seleção Brasileira costuma fazer uma ”careta” quando marca.

“Fico muito feliz, é uma comemoração que eu gosto, que eu pude fazer em homenagem a ele, espero que ele volte da melhor forma possível”, disse Estêvão, após a partida.

O alto rendimento lhe rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira principal. Estêvão entrou no segundo tempo nos duelos contra Equador e Paraguai, nas Eliminatórias, mas ficou fora da última chamada por estar lesionado.

Além disso, Estêvão entrou de vez na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele é o vice-artilheiro da competição com 10 gols, empatado com Hulk. O líder da lista é Pedro, do Flamengo, que não joga mais este ano por uma grave lesão em um dos joelhos.

