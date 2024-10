Messi, do Inter Miami, é favorito ao prêmio de MVP da MLS

Um dos principais destaques do Inter Miami na temporada, Lionel Messi é favorito ao prêmio de melhor jogador (MVP) da temporada regular da Major League Soccer. Afinal, o argentino marcou 20 gols e deu 16 assistências em 19 jogos na temporada.

Na última partida pela equipe norte-americana, o craque saiu do banco para anotar um hat-trick no triunfo por 6 a 2 sobre o New England Revolution.

Apesar disso, Messi não foi o artilheiro da temporada regular da MLS. Quem ficou à frente na lista de goleadores foi Benteke, do DC United, com 23 gols. Já na disputa pela quantidade de assistências, coube a Acosta, Cincinatti, dar 19 passes para tentos na competição.

Por outro lado, Benteke disputou 30 jogos na temporada, e Acosta 32. O argentino, por sua vez, esteve em 19 partidas e tem média 78 minutos por jogo, menor do que a dos outros dois atletas.

Em 2024, o Inter Miami fez a melhor campanha na história da temporada regular da Major League Soccer. O time da Flórida conquistou 74 pontos, em 34 rodadas (72,5% de aproveitamento), com 22 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Foram 79 gols marcados e 49 sofridos.

Por fim, Messi também se tornou o maior artilheiro da história do Inter Miami, com 33 gols (ultrapassou Leonardo Campana, 32). O time agora aguarda a definição de seu primeiro adversário no mata-mata da Major League Soccer, que sairá do confronto entre CF Montreal e Atlanta United.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.