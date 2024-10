Santos conta com retorno de trio experiente para corrigir defesa

O sistema defensivo foi assunto de muito debate no Santos nos últimos dias. Afinal, nas últimas três rodadas da Série B, o Peixe sofreu oito gols e foi derrotado em duas oportunidades. Para o embate contra o Ceará, nesta terça-feira (22/10), entretanto, o técnico Fábio Carille terá o retorno de jogadores experientes para corrigir os erros da defesa.

O zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca, não atuaram na derrota para a Chapecoense por 3 a 2, na Arena Condá, na última rodada da Série B. O trio estava suspenso e por isso sequer viajou para Chapecó. Agora, eles retornam com a missão de devolver a solidez defensiva do Peixe.

Titular em 45 dos 48 jogos da equipe no ano, o zagueiro Gil deve formar dupla de zaga com Luan Peres. Na rodada passada, o garoto Jair Cunha, de apenas 19 anos, exerceu a função e não teve uma boa atuação. Apesar do jovem ter total confiança da comissão técnica, Fábio Carille vem optando pela experiência nesta reta final de Série B.

Caso parecido com o de Escobar. Desde o início da Série B, o argentino cumpre uma função tática importante na equipe, sendo o responsável por cobrir os espaços deixados por Guilherme naquele setor do campo. Apesar do garoto Souza ter ido bem contra a Chapecoense, ele deve voltar ao banco de reservas.

Por fim, a vaga de Diego Pituca é mais óbvia. Afinal, ele é o capitão da equipe e peça de liderança fundamental no Santos. Assim, volta a formar dupla com João Schimdt no meio de campo.

