Wallim se posiciona sobre reprovação da chapa: ‘Um absurdo’

Wallim Vasconcellos, candidato à presidência do Flamengo, postou em suas redes sociais que foi surpreendido com a decisão da Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo nesta segunda-feira (21), sobre a impugnação da sua chapa.

“Fala aí, pessoal, principalmente o pessoal da chapa. Fomos surpreendidos há poucos minutos, com a decisão da comissão permanente eleitoral, negando o registro da nossa chapa. Um absurdo total porque cumprimos todas as exigências. Aliás, mais ainda do que reza o estatuto e diferentemente do que foi exigido de outras chapas. Incrível isso.”, disse.

LEIA TAMBÉM: Diretor responsabiliza CBF por erros de arbitragem contra o Flamengo: ‘Todo conforto’

Além disso, Wallim lembrou do que aconteceu em 2012, quando a chapa em que ele liderava foi impugnada. No entanto, revelou que quem combatia práticas no Rubro-Negro naquela época é quem está querendo impugnar a chapa dele.

“Começa a me passar um filme de 2012. Quem se lembra em 2012? Que a chapa que eu liderava foi impugnada? Está acontecendo basicamente a mesma coisa em 2024. Só com uma diferença. As pessoas em 2012 que combatiam aquelas práticas que aconteciam no Flamengo antigo. São as pessoas que hoje estão querendo impugnar nossa chapa”, afirmou.

Por fim, o presidente disse que vai continuar firme. Aliás, contou que vão recorrer ao conselho de administração para reverter a situação.

“Quero dizer para vocês o seguinte: Nós vamos continuar firme. Vamos recorrer ao conselho de administração. Tenho certeza que dessa vez o conselho de administração vai aprovar o registro da nossa chapa. Flamengo correndo perigo, galera. Não podemos amolecer, agora que a gente tem que ir para dentro. Vamos para dentro e vamos ganhar essa eleição. Conto com todo mundo. Saudações rubro-negras”, finalizou.

Impugnação da Chapa de Wallim

A Comissão Permanente Eleitoral do Flamengo anunciou nesta segunda-feira (21) a decisão de impugnar a chapa de Wallim Vasconcellos. O documento afirma que “A Comissão Eleitoral ficou estarrecida quando recebeu respostas formais de alguns sócios afirmando, categoricamente, que não assinaram as autorizações/declarações apresentadas pela Chapa”.

Ademais, ainda de acordo com a comissão, Wallim Vasconcellos e sua chapa estariam sob risco de crimes de falsificação de documento particular ou de falsidade ideológica (artigos 298 e 299 do Código Penal) e deveriam procurar a autoridade policial para apuração dos fatos, já que os documentos supostamente assinados pelos sócios ao corpo transitório do CODE e COAD foram entregues pela própria chapa.

Dessa forma, Wallim Vasconcellos convocou a imprensa para uma entrevista coletiva sobre sua candidatura, na quarta-feira (23) às 19h30 (de Brasília), no Restaurante Páreo, no Jockey. As eleições para definir o novo presidente do Flamengo será realizada, portanto, no dia 9 de dezembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.