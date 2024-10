Após eliminação, o que resta no ano do Vasco? Saiba

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco passa agora a lamber as feridas e focar na reta final do Brasileirão. Afinal, a equipe vem na décima colocação e tem futuro completamente em aberto no torneio, o que afeta também o ano de 2025.

Apesar de estar em décimo, o Vasco está mais perto do 17º colocado (Corinthians) do que do oitavo (Cruzeiro). São apenas cinco pontos de distância para a zona de rebaixamento e sete para o G8. Existem apenas seis vagas para a Libertadores-2025, mas podem-se abrir mais duas dependendo dos campeões da Copa do Brasil e da própria Liberta da atual temporada.

LEIA MAIS: Rossi volta a atuar pelo Vasco após 19 jogos; Paiva explica

É bom salientar, porém, que o Cruz-Maltino tem um jogo a menos que os dois adversários citados. Esta partida atrasada será realizada, enfim, na quinta-feira (24), contra o Cuiabá, em São Januário, válida pela 19ª rodada.

A vitória seria de suma importância, já que inverteria a situação: abriria oito pontos para o Z4 e reduziria para quatro a distância para o Cruzeiro. Assim, o time iria para o duelo seguinte – contra o Bahia, também em São Januário -, com a possibilidade de ficar a três pontos do Tricolor, hoje sétimo colocado (46 pontos).

Atualmente, o Vasco está na zona de classificação para a Sul-Americana, competição que não visita desde 2020, quando chegou às quartas de final. Ano passado o clube foi, ao lado do Bahia, um dos dois que ficaram na “zona morta”, ou seja; sem ser rebaixado, mas sem conseguir classificação para torneios internacionais.

Despedida de São Januário

Além da corrida por uma vaga em competição sul-americana, o Vasco também tem outro roteiro sendo desenhado nesta reta final de temporada. Afinal, com a conquista do direito de reformar São Januário, o estádio vive seu último ano na forma em que o conhecemos. Assim, o torcedor vive sensação de despedida, já que as obras devem levar três anos e, quando, enfim, reinaugurar, estará com outra roupagem.

São cinco jogos até o “até breve” ao seu Caldeirão. Enfrenta Cuiabá, Bahia, Internacional, Atlético-GO e Atlético-MG em São Januário. O aproveitamento nesta reta final em sua casa, onde o time tem 59,5% dos pontos, pode ser fundamental para os planos do clube.

Afinal, todo o planejamento, incluindo a política de dispensas e contratações, só será delineada quando o Vasco estiver com o futuro definido. Até o momento, o clube participará do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil 2025, buscando garantir-se também na Série A e, quem sabe, em alguma copa internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.