Neymar voltou a jogar nesta segunda-feira, 21/10/ 2024, após 369 dias afastado dos gramados. O craque estava inativo desde 17 de outubro de 2023, quando sofru a sua 38ª lesão na carreira, a mais grave, no ligamento cruzado do joelho esquerdo. O retorno aconteceu no duelo entre seu time, o Al-Hilal, e o Al Ain, dos Emirados Árabes, pela terceira rodada do Grupo B (Oeste) da Champions Asiática. Ney entrou exatamente aos 31 minutos e 15 segundos do segundo tempo, substituindo Nasser Al Dawsari, com o jogo em 5 a 3 a favor do Al-Hilal (terminou 5 a 4). Confira abaixo o histórico de Neymar na partida.

Neymar no banco de reservas

Durante o jogo, Neymar ficou no banco ao lado do brasileiro Marcos Leonardo, ex-Santos e Benfica. Ele vibrou intensamente com o gol de Renan Lodi, com quem compartilhou convocações na Seleção Brasileira nos últimos anos. Lodi abriu o placar para o Al-Hilal aos 25 minutos do primeiro tempo, correndo em direção a Neymar para celebrar o gol.

O astro permaneceu concentrado no banco até sua entrada em campo. Aos 28 minutos, iniciou o aquecimento e, finalmente, aos 31 minutos e 15 segundos do segundo tempo, entrou em campo. A transmissão da TV também mostrou sua filha Mavie e Bianca Biancardi nas tribunas.

De volta aos gramados

Na sua primeira participação, Neymar ajudou a defesa com uma tentativa de desarme, embora sem sucesso. Em seguida, recebeu um lançamento errado e não conseguiu alcançar a bola a tempo. Ele circulou pelo ataque, atuando tanto nas pontas quanto como um falso 9. Porém, foi apenas aos 39 minutos que ele deu seu primeiro toque na bola.

O melhor momento de Neymar na partida aconteceu aos 41 minutos, quando recebeu a bola na entrada da área pela esquerda e tentou um chute de canhota, rasteiro. O goleiro Khalid Eisa se esticou e conseguiu desviar a bola, evitando o gol. Após esse lance, Neymar não teve mais grandes destaques, com uma falta e um drible mal sucedido. Com o árbitro concedendo longos 15 minutos de acréscimos, o jogador permaneceu em campo por 28 minutos e 16 segundos. Mostrou recuperação. Além do Hilal, a Seleção Brasileira agradece.

Al- Hilal dispara na ponta

Assim, com a vitória por 5 a 4 fora de casa, o Al-Hilal chega anos nove pontos, na liderança isdsolada do Grupo do Oeste da Champions Asiática. O Al Ain, que é o atual campeão, tem um ponto e está fora da zona de classificação à próxima fase (G8). Enfim, este jogo teve sabor de forra para o Hilal. Afinal, foi o Al Ain que eliminou o time de Neymar e Jorge Jesus da Champions em 2023. Além disso, naquele jogo, acabou com a série de 34 vitórias seguidas, do time (recorde mundial).

Scout do craque

Passes certos – 4

Passes errados -1

Dribles – 1 (errado)

Finalizações – 1

Faltas cometidas – 1

Faltas sofridas – 0

Minutos em campo (considerando acréscimos) – 28m16s

