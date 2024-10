Guarani amplia vantagem em clássicos sobre a Ponte Preta

O Guarani ampliou a diferença de vitórias no clássico campineiro sobre a Ponte Preta. No último domingo, o Bugre venceu o Dérbi 208, no Moisés Lucarelli, por 1 a 0, pela 32ª rodada da Série B. Com este resultado, o clube bugrino segue a frente em triunfos diante dos rivais.

Desde 1912, são 208 confrontos disputados, com 71 vitórias do Guarani, 69 empates e 67 triunfos para a Ponte Preta. Há mais um jogo oficial entre as duas equipes, mas o resultado é desconhecido. O Bugre lidera o retrospecto há 108 anos. No quesito de gols marcados, o time alviverde, aliás, soma 274 gols marcados contra 270 do alvinegro.

Nos últimos nove jogos no Dérbi, o retrospecto também é favorável ao Guarani. São quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A partida do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro terminou empatada em 1 a 1.

Apesar do clássico tradicional, as equipes vivem momentos delicados na tabela. Ambos lutam contra o rebaixamento para Série C. O Guarani é o lanterna, com 31 pontos – quatro a menos que a Ponte Preta, primeira dentro do Z4. O próximo adversário do Bugre, aliás, é o Sport, nesta quinta-feira (24), na Ilha do Retiro, às 21h30. Já a Macaca recebe o Brusque, no Moisés Lucarelli, na quarta-feira (23), às 19h.

