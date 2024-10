PSG x PSV Eindhoven: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na fase de liga da Champions. Nesta terça-feira (22), PSG e PSV Eindhoven se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada. Ambas as equipes precisam voltar a vencer para subir na tabela de classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Space e Max (streaming).

Como chega o PSG

O clube de Paris quer voltar a vencer na fase de liga da Champions após a derrota fora de casa para o Arsenal. Dessa maneira, o PSG aposta no bom momento na temporada para bater o time holandês no Parque dos Príncipes. Isto porque o PSG vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Strasbourg, que recolocou o time na liderança do Campeonato Francês.

Na tabela de classificação da Champions, o PSG está em 19º lugar, com 3 pontos.

Ao mesmo tempo, o técnico Luis Enrique terá que lidar com alguns problemas no elenco. Um dos principais jogadores do atual elenco, Kolo Muani aparece como dúvida, em processo de recuperação de lesão. No entanto, a boa notícia é que o zagueiro Kimpembé voltou aos treinos e pode estar à disposição no banco de reservas. Por fim, Gonçalo Ramos e Lucas Hernández, no departamento médico, são desfalques confirmados.

Como chega o PSV Eindhoven

Por outro lado, o PSV vive um bom momento na temporada, está invicto há cinco partidas e lidera o Campeonato Holandês. Contudo, o desempenho nesta fase de liga da Champions é muito ruim. O time ainda não venceu após duas rodadas e vai tentar surpreender o PSG fora de casa para seguir com chances de classificação.

Na tabela de classificação da Champions, o PSV está em 24º lugar, com apenas um ponto conquistado.

Além disso, o PSV teve uma péssima notícia no último final de semana. O meia Schouten sofreu uma grave lesão no joelho direito e deve desfalcar o time por um longo período. Assim, ele se junta a Joey Veerman, Sergiño Dest e Hirving Lozano, no departamento médico do clube.

PSG x PSV Eindhoven

3ª rodada da fase de liga da Champions

Data e horário: terça-feira, 22/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e João Neves; Dembélé, Asensio e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

PSV Eindhoven: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli e Mauro Júnior; Guus Til, Schouten e Malik Tillman; Bakayoko, Noa Lang e Luuk de Jong. Técnico: Petr Bosz.

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE).

VAR: Stuart Attwell (ING).

Onde assistir: Space e Max (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.