Flamengo atinge marcas expressivas na Copa do Brasil e garante bolada em premiação

O Flamengo conseguiu um grande feito na Copa do Brasil após superar o Corinthians na semifinal. Afinal, o Rubro-Negro chegou à terceira final consecutiva, igualando marca do Grêmio, que até então era o único a jogar três decisões seguidas da competição: entre 1993 e 1995.

Em 2022, o Flamengo superou o próprio Corinthians, nos pênaltis, e conquistou o título pela quarta vez na sua história. No ano passado, a sorte não estava do lado rubro-negro. Dessa forma, deu São Paulo na final. Agora, o adversário será o Atlético-MG. O sorteio de mandos de campo será realizado na próxima quinta-feira (24).

Outra marca alcançada pelo Flamengo foi em relação ao número de finais da Copa do Brasil. Com a classificação no último domingo, a equipe carioca vai jogar a décima, superando o próprio Grêmio, que já disputou nove decisões. O Rubro-Negro já era detentor do recorde de semifinais: 17.

Agora, o Flamengo busca o pentacampeonato da Copa do Brasil. Até o momento, o clube faturou os títulos de 1990, 2006, 2013 e 2022. Em outras cinco ocasiões ficou com o vice-campeonato: 1997, 2003, 2004, 2017 e 2023.

No quesito títulos, o Cruzeiro é o maior ganhador da Copa do Brasil, com seis troféus. Em seguida vem o Grêmio, com cinco. Flamengo e Palmeiras somam quatro canecos.

Flamengo arrecada pelo menos R$ 51 milhões

A vaga na final fez o Rubro-Negro garantir, pelo menos, R$ 51 milhões em premiações na competição. São R$ 19 milhões já garantidos pela classificação em fases anteriores. Em caso de vice-campeonato, o clube assegura pouco mais de R$ 31 milhões. O título, no entanto, supera a casa dos R$ 73 milhões. Assim, se conquistar a Copa do Brasil, o Flamengo terá recebido mais de R$ 90 milhões.

