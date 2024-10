Por causa de várias multas, Cruzeiro faz apelo à torcida antes de jogo decisivo

O Cruzeiro entra em campo contra o Lanús nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. Antes da partida decisiva, o clube mineiro fez um apelo aos torcedores.

Afinal, a Raposa acumula R$ 1,3 milhão em multas impostas pela Conmebol devido a problemas em jogos anteriores.

“O uso de sinalizadores, bombas e foguetes é PROIBIDO no estádio. Ao longo da CONMEBOL Sudamericana, o Cruzeiro foi obrigado a arcar com multas altíssimas, verbas que poderiam ser investidas no futebol do clube! Pedimos a colaboração de todos para que o time não seja punido novamente com multas e até a perda de mandos de campo. Jogaremos juntos e protagonizaremos uma bela festa, como a nossa torcida sabe fazer, respeitando as regras da competição”, comunicou a Raposa.

O clube celeste recebeu punição em 22 mil dólares contra a Universidad Católica, do Equador, por causa de sinalizadores. Contra o Boca Juniors, as punições ocorreram em ambos os jogos: no primeiro, 162 mil dólares por retornar ao gramado de maneira atrasada e não cumprir determinações da arbitragem. Já na partida de volta, 40 mil dólares por violar questões de hospitalidade e por utilizar estruturas e instalações não permitidas.

Por fim, contra o Libertad, a Raposa voltou a sofrer punição, mas a entidade ainda não publicou a motivação e o valor.

