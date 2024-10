Globo renova contrato de sete patrocinadores para Brasileirão e Copa do Brasil

O Grupo Globo estendeu, nesta segunda-feira (21), o acordo com sete patrocinadores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil para 2025. O pacote, chamado Futebol Nacional, abrange a presença em jogos de clubes brasileiros, excluindo as partidas da Seleção Brasileira e a Copa Libertadores.

Os parceiros renovados são Amazon, Ambev, Bet Nacional, Itaú, Natura, Stellantis (com as marcas Fiat e Jeep) e Vivo. O contrato confirma a presença das marcas na TV aberta, no streaming Globoplay e no portal ge.

Para a próxima temporada, a Globo disponibilizou oito cotas no mercado, cada uma com valor superior a R$ 269 milhões. No entanto, apenas uma marca, a Sanofi, com Dorflex, ainda não definiu se continuará patrocinando o futebol brasileiro. O prazo para a renovação terminou na última sexta-feira.

Do lado da concorrência, a Record, que garantiu os direitos do Brasileirão até 2027 por meio da Liga Forte União (LFU), fechou parcerias com seis marcas: Heineken, Sportingbet e EstrelaBet (na mesma cota), GM e Burger King (Zamp) ativarão suas marcas durante a cobertura.

