Flamengo tem baixas para 1º jogo da final da Copa do Brasil

O Flamengo já tem desfalques certos contra o Atlético pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O atacante Bruno Henrique por expulsão e o volante Pulgar pelo terceiro cartão amarelo. Ambos na partida contra o Corinthians. Além disso, o uruguaio De La Cruz sentiu a coxa direita e preocupa. Ele passará por avaliação nesta terça-feira.

Assim, o técnico Filipe Luís terá que as opções para utilizar. Allan, Evertton Araújo ou Léo Ortiz novamente improvisado. Já para substituir Bruno Henrique, Michael surge como favorito por atuar do lado esquerdo, mas o treinador também pode optar por Plata ou Matheus Gonçalves.

Ainda no meio-campo, De la Cruz saiu da semifinal com dores na coxa direita. Ele chegou mancando ao Rio de Janeiro no domingo e passará por exames nesta terça, antes da reapresentação do elenco no Ninho do Urubu. Ele já teve uma lesão na temporada e ficou fora de combate por um mês.

O sorteio que definirá os mandos de campo da final da Copa do Brasil, aliás, será na quinta-feira, às 15h, na sede da CBF. A classificação para a decisão garantiu uma cota mínima de R$ 31,5 milhões, em caso de vice-campeonato. O campeão leva R$ 73,5 milhões.

O Flamengo volta a campo somente no sábado (26), quando enfrenta o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão. Antes da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG (jogo de ida no dia 3 de novembro), aliás, o time de Filipe Luís ainda terá outro duelo pelo Campeonato Brasileiro: contra o Inter, no Beira-Rio, dia 30. A volta contra o Galo ocorre no dia 10.

