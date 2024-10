Focado em ajudar o Santos na reta final da Série B, Gil deixa seu futuro em segundo plano

O zagueiro Gil, do Santos, ainda não quer pensar sobre seu futuro. Na noite desta segunda-feira (21), ele utilizou as suas redes sociais para deixar claro que seu foco está por completo em devolver o Peixe à elite do futebol brasileiro.

“Só queria vir aqui dizer que estou me sentindo muito bem nessa temporada e totalmente focado na reta final da Série B, em busca de atingirmos nosso objetivo na competição. Não falei com ninguém ainda sobre o próximo ano. Foco total nesses jogos e depois pensar no que será do futuro”, escreveu ele.

Boa noite, pessoal. Só queria vir aqui dizer que estou me sentindo muito bem nessa temporada e totalmente focado na reta final da Série B, em busca de atingirmos nosso objetivo na competição. Não falei com ninguém ainda sobre o próximo ano. Foco total nesses jogos e depois… — Gil (@GilZagueiro04) October 21, 2024

Aos 37 anos, o jogador acumula passagens por Cruzeiro, Corinthians e Shandong Luneng, da China. Entretanto, ele pode decidir pela aposentadoria dos gramados no final desta temporada. O Alvinegro Praiano, todavia, pretende continuar com o zagueiro em 2025.

Um dos pilares do técnico Fábio Carille, o defensor mantém uma regularidade impressionante. Afinal, são 45 jogos neste ano, todos na condição de titular. Somente em duas partidas ele não esteve o tempo todo em campo.

Gil estará à disposição do Santos para o compromisso desta terça-feira (21), quando o time paulista recebe o Ceará às 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B.

