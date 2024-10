Palmeiras x Botafogo (Brasileirão Sub-17): onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (22), em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Sub-17, no Canindé. O Verdão chega com a vantagem após levarem a melhor contra o Glorioso no primeiro jogo, por 1 a 0. O vencedor do duelo vai enfrentar o Santos ou Fluminense.

Onde assistir

O duelo entre Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão Sub-17 terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras, único invicto no Brasileirão sub-17, está com a confiança de definir a classificação em São Paulo. Líder isolado do Grupo B, o alviverde avançou ao vencer o Corinthians por 3 a 1, após empatar a primeira partida em 2 a 2. Com a vitória na partida de ida, o Verdão pode até empatar que estará na final da competição da categoria.

Como chega o Botafogo

Após ficar em segundo no Grupo A, o time carioca conquistou a vaga na semifinal ao eliminar o Cuiabá em dois duelos, revertendo a derrota por 2 a 1 na Arena Pantanal com uma vitória por 1 a 0 no Nilton Santos, seguida de uma tensa disputa de pênaltis, vencida por 7 a 6. Para o segundo duelo, o Glorioso precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar à decisão.

PALMEIRAS x BOTAFOGO (Jogo de ida: 1×0)

Semifinal do Brasileirão-Sub-17 – Jogo de volta

Data-Hora: 22/10/2024 (terça-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Canindé, em São Paulo

Onde assistir: Sportv

PALMEIRAS: Kauan Lima; João Gabriel, Luccas Ramon, João Paulo e Luiz Santana; Luis Pacheco, Djhordney e Erick Belé; Heittor, Murilo Dourado e Derick. Técnico: Gustavo Almeida.

BOTAFOGO: Matheus Lima; Marquinhos, Caio Valle, Pablo, Kaique; Felipe Januário, Enzo, Gustavo Rufino; Cauã Zappelini, Waldemir e Marlos. Técnico: Leonardo Ramos.

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Izabele de Oliveira (Ambos SP)

