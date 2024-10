Fluminense busca melhorar desempenho nos confrontos diretos pelo Brasileirão

Depois das vitórias sobre Cruzeiro e Flamengo, o Fluminense terá pela frente três confrontos diretos seguidos contra o rebaixamento no Brasileirão, dois deles ainda em outubro. No entanto, os comandados do técnico Mano Menezes terão que melhorar o desempenho nos confrontos diretos para se distanciar de vez da zona da degola.

Até o momento, o Tricolor de Laranjeiras possui apenas três vitórias em quatorze duelos contra times da parte de baixo da tabela – da segunda metade da classificação (décimo para baixo). Foram diante de Vasco, Bragantino e Cuiabá. Com isso, o time ainda terá, na competição, duelos com Athletico-PR (dois), Vitória, Grêmio, Criciúma e Cuiabá, que serão essenciais para a permanência.

Sequência importante

Na sequência da competição, a equipe carioca mede forças com o Furacão, em jogo atrasado da 17ª rodada da competição nacional, nesta terça-feira (22). Novamente no Maracanã, às 19h30 (de Brasília), o time terá a chance de enfrentar um adversário direto na luta contra o Z4. Afinal, a diferença de pontuação entre as duas equipes é curta (33 x 31).

Nesse sentido, caso o Tricolor conquiste os três pontos deixará a 15ª posição e terminará as 30 rodadas na 11ª colocação, à frente do Criciúma e com apenas um ponto atrás do rival Vasco. Essa será mais uma chance de abrir quatro pontos para a zona de rebaixamento e ter mais tranquilidade.

Além disso, na última semana de outubro, o Fluminense visita outro adversário direto na parte de baixo da tabela. Trata-se do Vitória, no dia 26 (sábado), às 16h30 (de Brasília), no Barradão. No primeiro turno, o Leão da Barra levou a melhor no Rio de Janeiro. Agora, aliás, o time carioca tenta dar o troco para melhorar sua situação no certame.

Na primeira partida de novembro, os comandados do técnico Mano Menezes reencontram o Grêmio, depois de eliminá-los nas oitavas da Libertadores. Vale lembrar que no primeiro turno, o Tricolor gaúcho venceu por 1 a 0, resultado que culminou na escolha por outro treinador, visto que o interino Marcão ficou à beira do gramado em dois jogos.

Retrospecto do Fluminense contra a segunda metade da tabela

Vasco: vitória por 2 a 1 e derrota por 2 a 0;

Criciúma: empate por 1 a 1;

Grêmio: derrota por 1 a 0;

Bragantino: empate por 2 a 2 e vitória por 1 a 0;

Juventude: empate por 1 a 1 e derrota por 2 a 1;

Vitória: derrota por 1 a 0;

Corinthians: derrota por 3 a 0 e empate por 0 a 0;

Athletico-PR: ainda não enfrentou;

Cuiabá: vitória por 1 a 0;

Atlético-GO: duas derrotas, por 2 a 1 e 1 a 0.

