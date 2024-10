Igor Vinícius tem reta final de 2024 para mostrar que pode ser titular no São Paulo

Igor Vinícius terá mais uma chance de se firmar de vez como titular do São Paulo. Após sofrer com muitos problemas físicos nas últimas temporadas, o lateral-direito tem a reta final de 2024 para mostrar para Zubeldía que pode ser o nome do setor para os próximos jogos e também para 2025.

Ele começou entre os 11 iniciais no duelo contra o Vasco, na vitória do São Paulo por 3 a 0, em Campinas, quando Zubeldía voltou a escalar força máxima no Brasileirão. Antes, o jogador havia sido titular na derrota para o Internacional e na vitória frente ao Cruzeiro, mas com os reservas.

Contudo, pensando em 2025, Igor Vinícius saiu na frente pela titularidade. Isso porque seu principal concorrente é Rafinha, que ainda não sabe se vai continuar no próximo ano. Afinal, o atleta de 39 anos já manifestou a vontade de continuar por mais alguns meses para compensar o período que ficou fora em 2024 por conta de lesão. Mas o veterano vai esperar o final do Brasileirão para saber se ainda vai aguentar jogar profissionalmente.

Na temporada, Igor Vinícius disputou 39 jogos, com quatro passes para gol. Já Rafinha entrou em campo em 19 oportunidades, sem nenhuma participação em tento.

Outro concorrente é Moreira. O garoto de apenas 20 anos é considerado muito promissor dentro do clube, mas sofre com recorrentes problemas físicos que impedem uma sequência. Além disso, por ainda ter pouca idade, o São Paulo busca um nome mais experiente para atuar nos momentos decisivos.

Igor Vinícius quer permanecer no São Paulo

Igor Vinícius tem contrato com o São Paulo até 2025 e pode assinar um pré-contrato com outra equipe no meio do ano que vem. Contudo, o Tricolor já estuda uma possível renovação de contrato e o jogador tem a intenção de permanecer no Morumbis. Agora, resta saber se o jogador conseguirá se firmar de vez na equipe titular.

