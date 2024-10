Calleri tenta voltar a marcar pelo Brasileirão após mais de dois meses

O São Paulo se prepara para encarar o Criciúma no próximo sábado (26/10), às 22h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aparece como mais uma oportunidade para o centroavante Calleri voltar a balançar as redes novamente pela competição após quase três meses.

A última vez que Calleri marcou pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 3 de agosto, quando o São Paulo venceu por 1 a 0 o Flamengo, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogador anotou de cabeça após um cruzamento de Wellington Rato. Desde então, o camisa 9 do Tricolor jogou seis jogos no torneio e não balançou as redes em nenhuma oportunidade.

Neste período também, estendendo para as outras competições, Calleri foi as redes em uma única oportunidade. Ele marcou o gol do São Paulo no embate contra o Botafogo, pela Libertadores. Contudo, o argentino perdeu uma cobrança de pênalti na decisão e não conseguiu ajudar o São Paulo a avançar na competição continental.

Pelo Brasileirão, a última participação de gol de Calleri foi na última partida. Durante a vitória contra o Vasco, por 3 a 0, em Campinas, o camisa 9 deu assistência para Luciano marcar o primeiro tento da partida.

Os números de Calleri no ano

Nesta edição de Campeonato Brasileiro, Calleri marcou cinco gols. Ele é o terceiro artilheiro do Tricolor na competição, atrás de Lucas (8) e Luciano (9). Além disso, ele soma outras três assistências. Contudo, se o São Paulo quiser brigar pelo G4 da competição, sabe que vai precisar do seu goleador inspirado nesta reta final de temporada.

