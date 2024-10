Roger começa a lapidar no profissional mais uma joia da base do Inter

O Inter vive excelente momento na reta final da temporada, com nove jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Um dos principais responsáveis pela fase positiva é o técnico Roger Machado. O comandante gradativamente fez mudanças no esboço deixado pelo seu antecessor, o argentino Eduardo Coudet. Entre as modificações, ele passou a dar mais espaço para a base. Assim, uma outra joia passa a ser observada. Trata-se do meio-campista Luis Otávio.

Roger deu ao jovem volante a chance de estrear pelo profissional nos minutos finais do Gre-Nal. A propósito, o atleta, de 17 anos, demonstrou personalidade, além de segurança. Por isso, encantou alguns torcedores que vão passar a monitorar o meio-campista com maior atenção. A atuação também deve permitir que ele ganhe espaço gradualmente no elenco principal nos próximos meses.

O desempenho nas categorias inferiores surpreendeu e possibilitou que fosse integrado ao grupo principal em 2024. Assim, o treinador expôs a confiança que tem no desenvolvimento do promissor jogador. Inclusive, detalhou que o jovem deve observar o veterano Fernando, uma referência no setor criativo.

Outro atleta que Luis também provavelmente irá se espelhar é Gabriel Carvalho, que tem a mesma idade. Especialmente pelo fato de ter se tornado titular absoluto do comandante. Outra joia que passa a ter as primeiras oportunidades com Roger é o atacante Ricardo Mathias, autor de um dos gols no empate com o Corinthians.

Chegada ao Inter e a esperança do clube em sua evolução

Luis se destaca pelo aspecto defensivo, com boa marcação, assim como ajuda a qualificar a saída de bola. O volante chegou ao Colorado em 2022, após se sobressair no time sub-20 do Juazeiro, clube cearense. Em seguida, o Inter deve observar se o atleta vai continuar respondendo bem à exposição de cenários diferentes entre os profissionais.

Com isso, a tendência é de que o clube trace um planejamento para renovar seu contrato, com uma valorização salarial e aumento da multa rescisória. Especialmente para se proteger do interesse de clubes europeus.

