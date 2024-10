Flamengo confirma lesão de De La Cruz

O Flamengo informou, na tarde desta terça-feira (22), que o meia De La Cruz sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A contusão foi ocasionado durante a partida contra o Corinthians, no confronto de volta pela semifinal da Copa do Brasil.

No desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro, De La Cruz deixou o aeroporto mancando. Assim, havia o temor de um problema mais sério, confirmado após a realização de exame.

Com dores na região, De La Cruz foi substituído aos nove minutos do segundo tempo da partida na Neo Química Arena.

